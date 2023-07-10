محمد طارق: هدفنا العودة بميدالية من الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد طارق لاعب المنتخب الأولمبي ومدافع فريق الزمالك عن تفاصيل مادار من حديث بين البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب مع اللاعبين عقب مباراة المغرب بالأمس في نهائي بطولة إفريقيا تحت ٢٣ سنة.

وقال محمد طارق في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "ميكالي قام بتحيتنا في غرفة خلع الملابس بعد اللقاء وصفق لنا وقال أنه فخور بنا".

وتابع محمد طارق :"طموحنا ليس مجرد التمثيل المشرف في الأولمبياد لكن هدفنا العودة بميدالية".

وواصل محمد طارق :"بعد طرد محمود صابر قومنا بالتجمع واتفقنا على ضرورة هدوء الأعصاب وعدم العصبية ونلعب بنفس طريقتنا وأسلوبنا".

وأضاف :"ميكالي قال لنا أننا منتخب مصر ولا يجب أن تؤثر علينا أي شيء ونلعب بشخصيتنا".