طارق السيد: نعمل كجهاز فني مؤقت مع المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد المدرب العام لنادي المصري، أن الجهاز الفني كان حريص على إعادة اللاعبين لمستواهم الطبيعي، وتم تأهيلهم نفسيا وتكتيكيا، مشيرا إلى أن ميمي عبدالرازق من أصحاب الفكر العالٍ.

وقال طارق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ميمي عبدالرازق من المدربين المظلومين في مجال التدريب، والجهاز كله على مستوى عالٍ، والجميع يعمل كمنظومة متكاملة، والجميع يسعى لتحقيق نتائج ايجابية وهو ما تحقق مؤخرا".

وأضاف: "حسام حسن من الأسماء التدريبية الكبيرة وغاب عنه التوفيق مع المصري بسبب كثرة الإصابات، وهو ما تضرر منه الفريق، لكن بعد عودة اللاعبين استعاد الفريق الأداء الفني الجيد، وكل اللاعبين قدمت مستوى جيد خلال اللقاءات السابقة".

وحول نهائي كأس الرابطة، قال: "كان لدينا عدة تحديات، وأهمها تحقيق المركز الخامس وهو مركز مؤثر وجيد لجمهور بورسعيد، كنا نطمع في المربع الذهبي لكن ذلك كان صعبا، ونتمنى المشاركة في بطولة خارجية خلال الموسم المقبل، وكذلك ننتظر الفائز من لقاء الأهلي والداخلية في كأس مصر، بالإضافة للصعود إلى نهائي كأس الرابطة".

وزاد: "نتمنى تكليل مجهودنا بالفوز ببطولة هذا الموسم سواء كأس مصر أو كاس الرابطة، وكل الجهاز الفني واللاعبين يعملون على تقديم مستوى جيد وتحقيق طموحات الجماهير، ونتمنى الفوز بكأس الرابطة، والأمور الآخرى متروكة لإدارة نادي المصري".

وأردف: "تم الاتفاق معنا للعمل كجهاز مؤقت، وحتى الآن الاتفاق كما هو، ولا يوجد شئ رسمي بشأن تمديد التعاقد لموسم آخر، وفي النهاية نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية حتى نهاية الموسم، ونترك الأمر لمجلس الإدارة الذي يعمل لمصلحة النادي فقط".

مدرب المصري يعلن استمرار الياس الجلاصي مع الفريق

واستطرد: "عقد إلياس الجلاصي مستمر مع نادي المصري لموسمين آخرين، والنية داخل إدارة النادي هي التمسك باللاعب وعدم الاستغناء عنه، لأن التفكير هو المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، في ظل وجود دعم جماهيري وهناك فريق جيد ويحتاج فقط لتدعيمات بسيطة".

ورفض طارق السيد الإدلاء بأي تصريحات حول مستوى الزمالك أو أي فريق آخر، احتراما لجماهير نادي المصري.