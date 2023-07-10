أحمد عيد عبد الملك: اداء الزمالك تطور مع أوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك كان من الصعب الحكم عليه في بداية عمله مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه سبق وكرر نفس الأمر خلال وجود سواريش مع الأهلي وكذلك كولر في بدايته مع الفريق.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "أوسوريو قام بتجربة طريقة جديدة مع الزمالك، ودخول أحمد فتوح وشيكابالا ضمن منظومة الفريق ساهم في تقديم أداء جيد، والمدرب يقدم عملًا جيدًا، وتحسن المستوى بشكل كبير، والفريق أصبح له شكل مؤخرًا ويحقق مكاسب بنتائج جيدة".

وأضاف: "يجب الإشادة بجراءة أوسوريو الذي يلعب بعناصر جديدة، وآخرهم (إيشو)، والمدرب تحدي الجميع وتمسك بطريقة اللعب وأثبت صحتها، والزمالك فقد العديد من اللاعبين المؤثرين وآخرهم سيف جعفر ويوسف أسامة، وقبلهم إمام عاشور في منتصف الموسم، وفي بداية الموسم بنشرقي ومحمود علاء وغيرهم".

وواصل: "أوسوريو أيضا يتفادي جميع الأخطاء، ويدفع باللاعبين في عدة مراكز، وهو شئ جيد للغاية، كما تألق محمود عبدالرازق شيكابالا بشكل جيد في الفترة الماضية، لأنه يتدرب بشكل مميز، كما أنه مميز في التمريرات والمراوغة، كما أنه يلعب على الأطراف بشكل رائع ومستواه في تطور واضح".

وأكمل: "أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك حرية التحرك داخل أرضية الملعب وهي ميزة جيدة، كما ظهر أكثر من لاعب بحالة جيدة، وتحركات سيد نيمار ونداي في لقاء فيوتشر، مع سيف الجزيري وناصر منسي داخل الملعب ساهمت في عودة الفريق خلال لقاء فيوتشر".

وتابع: "ناصر منسي يقاتل للعب أساسيا في الزمالك، وأحمد سيد زيزو يواصل تقديم أداء مبهر في المراحل الحاسمة، ومنذ ثلاث مواسم وهو في حالة تركيز جيدة ويقدم أداء رائع مع الزمالك".

أحمد عيد عبد الملك: لابد من تجديد عقد فتوح سريعًا



وطالب عيد، إدارة نادي الزمالك بالإسراع في تجديد عقد أحمد فتوح، مؤكدا بأنه لاعب كبير وموهوب، ولابد من إنهاء ملف الإبقاء عليه لسنوات داخل النادي، مشيرا إلى أن فتوح مع الونش وزيزو هما أساس مشروع الفريق الأبيض، ولابد من البناء عليهم مع اللاعبين الشباب والصفقات الجديدة.

وأشار إلى أن الزمالك في حاجة لضم صفقات جديدة خصوصا في مراكز الدفاع ووسط الملعب والجناحين، خصوصا مع ارتباط الفريق بمباريات قوية في عدة بطولات مختلفة، والبداية في البطولة العربية، كما أن عمر جابر قدم أداء جيد خلال مشاركته أمام فيوتشر، وأوسوريو سوف يستفيد من قدراته وخبراته لكنه كان سيئ الحظ بسبب الحالة التي يمر بها الفريق مطلع الموسم الجاري.

وأتم: "أوسوريو قام بالدفع بـ إبراهيما نداي في أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة، في الهجوم والدفاع حيث ظهر في مركز الظهير الأيسر أمام فيوتشر، وهناك تطور واضح في مستوى اللاعب، مثلما حدث مع بيرسي تاو في الأهلي الذي يشارك بصفة دائمة وتألق مع الفريق الأحمر".