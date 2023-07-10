بينتو مدرب الإمارات الجديد يمنح الجماهير "جرعة تفاؤل"

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات الجديد ،ببناء منتخب قوي بعد سلسلة من الإخفاقات عرفها "الأبيض".

وشهدت السنوات الست الأخيرة التعاقد مع 6 مدربين هم :الأرجنتينيان ادجاردو باوتسا وأورابارينا والايطالي البرتو زاكيروني والهولندي بيرت فان مارفيك والصربي إيفان يوفانوفيتش والكولومبي خورخي لويس بينتو.

وقال باولو بينتو: لا أعد بنتائج محددة ولكن أعد بالعمل الاحترافي وبناء منتخب قوي وجيد في الاستحقاقات التي يخوضها ومنها تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2024.

وتتطلع الامارات الى التأهل لكأس العالم للمرة الثانية بعد 1990 في إيطاليا.

وأكد لاعب وسط البرتغال السابق والذي قاد منتخب بلاده الى نهائيات 2014 وكوريا الجنوبية الى نسخة 2022 في قطر قبل أن يستقيل من منصبه في ديسمبر الماضي بعد الخسارة امام البرازيل 1-4 في دور الـ16 أن الإمارات تأهلت مرة واحدة فقط إلى كأس العالم، ولكن نظام التصفيات تغير الآن، بعد زيادة عدد المقاعد لكل قارة وارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2026 الى 48 منتخبا بدلا من 32.

وقال: لدي معلومات كافية عن المنتخب واللاعبين من خلال مشاهدة بعض المباريات "عبر الفيديو" وسأتابع المزيد، وأنا قادم للعمل في الإمارات وليس لقضاء إجازة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الإماراتي محمد الظاهري: اختيار بينتو جاء عن قناعة وبعد دراسة وإحصاءات وفق أسس عملية وتم تفضيله بعد دراسة العديد من السير الذاتية لمدربين آخرين، ولقيمته الفنية واستقراره مع المنتخبات والاندية التي دربها.

وأضاف: سيبدأ بينتو عمله من خلال مشاهدة تدريبات الأندية ومبارياتها الودية في المعسكرات الخارجية التي تقيمها الآن تحضيرا للموسم الجديد، كما سيقيم معسكرا خارجيا للمنتخب من 29 يوليو حتى 12 اغسطس.

وبدأ بينتو الذي خاض كلاعب 35 مباراة دولية بين 1992 و2002، مسيرته كمدرب مع مواطنه سبورتنغ لشبونة في 2004 حتى 2009، قبل ان يقود البرتغال (2010 -2014) وكروزيرو البرازيلي(2016) وأولمبياكوس اليوناني (2016-2017)وتشونجكينغ ليفان الصيني (2017-2018).

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأحد، تعيين البرتغالي باولو بينتو مدربا لمنتخب بلاده الوطني الأول حتى 2026 بديلا للأرجنتيني رودولفو اروابارينا.

ولم يجدد الاتحاد الإماراتي عقد اروابارينا، وأعلن رحيله في مايو عن منصبه بعدما فشل "الأبيض" في تخطي الدور الأول في كأس الخليج الخامسة والعشرين التي أقيمت في البصرة العراقية في يناير الماضي.