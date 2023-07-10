ميدو يشيد بمنتخب مصر الأولمبي رغم خسارة لقب بطولة أفريقيا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن منتخب مصر الأولمبي شرف مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، رغم خسارة البطولة بالهزيمة من المغرب في النهائي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فخورون بأداء المنتخب الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ولم يتوقع أحد أن يصل المنتخب إلى النهائي" .

وأضاف: "هناك حالة تلاحم شديدة جدا بين لاعبي منتخب مصر الأولمبي والجهاز الفني وكذلك بين اللاعبين والجهاز الفني ومحمد بركات المشرف العام على المنتخب، وكذلك أوجه التحية لبركات على اختيار روجيرو ميكالي لقيادة المنتخب الأولمبي" .

وواصل: "المنتخب الأولمبي ظهر بشكل جيد لأن هناك شغل مدرب، خاصة في الناحية الدفاعية" .

واختتم: "لاعبو منتخب مصر الأولمبي ظهروا بشكل جيد أمام المغرب، رغم النقص العددي.

في سياق متصل سيطر لاعبو المنتخب الأولمبي على التشكيل المثالي للبطولة بعدما تواجد 4 لاعبين من الفراعنة، مقابل 3 لاعبين من منتخب الغرب، وحضر في التشكيل 3 لاعبين من منتخب مالي، ولاعب وحيد من منتخب غينيا.

التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا للشباب

في حراسة المرمى: حمزة علاء "مصر"

في خط الدفاع: حسام عبدالمجيد "مصر" - إبراهيما سيسيه "مالي" - فودي دوكوري "مالي" - زكريا الوعدي "المغرب".

في خط الوسط: مامادو سانجاري "مالي" - سيدوبا سيسيه "غينيا" - إسماعيل صيباري "المغرب"

في خط الهجوم: إبراهيم عادل "مصر" - أسامة فيصل "مصر" - عبدالصمد الزلزولي "المغرب".

وحصل حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي على جائزة أفضل حارس مرمى البطولة، بينما حصل إبراهيم عادل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.