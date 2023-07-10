شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة التنس حصدوا المراكز الأولى فى البطولة الدولية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فراعنة التنس الناشئين المراكز الأولى فى البطولة الدولية للناشئين والناشئات J30 والتى استضافها نادى سبورتنج بالإسكندرية.

وفاز منتخب الناشئين بالمركز الاول فى ثلاث منافسات وبالمركز الثانى فى 4 منافسات وبالمركز الثالث فى ثلاث منافسات، وفى منافسات فردى الناشئات فازت كارينا محمد بالمركز الأول واللقب وبالمركز الثانى همس متولى، بينما توجت كل كارينا محمد وفرح اسعد بلقب الزوجى وجاء بالمركز الثانى جودى الطوية وقسمت الطويل وفى المركز الثالث كنزى الحمراوى وسما هنداوى.

وفاز بلقب زوجى الناشئين نور فتح الله وكريم مبروك وتبعهما فى المركز الثانى ابراهيم قنديل وعمر قنديل وفى المركز الثالث مصطفى البسنلى وياسين حسن فيما حقق محمد ناصر المركز الثانى للفردى وتبعه ثالثا ياسين حسن.