شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستقر على ضم حسام حسن لقائمة سموحة أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على ضم حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، لقائمة سموحة أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وعاد حسام حسن للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد التعافى من الإصابة بكشر شظية القدم، التى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام غزل المحلة، ووضع قدمه فى الجبس لأكثر من شهر، قبل أن يخوض برنامج تأهيلى بنجاح ويعود للمشاركة فى التدريبات.

ويدرس أحمد سامى وضع حسام حسن على مقاعد البدلاء فى مباراة إنبى، للاستعانة به إن احتاجه فى المباراة، حيث يخشى سامى وضعه فى التشكيل الأساسى خاصة أنه عاد من إصابة طويلة.

ويستعيد فريق سموحة، الثنائى مصطفى سعد ميسي ومحمد مغربي ثنائى الفريق الذي شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، أمام إنبي في بطولة الدورى.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.