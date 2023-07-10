شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب 4 معسكرات للمنتخب الأولمبى استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، من اتحاد الكرة إقامة 4 معسكرات تحضيرية للمنتخب، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس المقرر لها الصيف المقبل.

واستقر ميكالي على إقامة معسكرين للمنتخب في سبتمبر ونوفمبر المقبلين من العام الجاري، ومعسكرين آخرين في يناير ومارس من العام المقبل، قبل الدخول في يونيو من العام المقبل في المعسكر الإعدادي للأولمبياد.

وتلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.

وقبل خسارة المغرب، خاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية وودية نجح في الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 ولم يتلق أي هزيمة، كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدف واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.

وكتب منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي، اسمه بحروف من ذهب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية دون أن تتلقى شباكه أي هدف، ليصبح الفراعنة أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى المباراة النهائية دون أن يتلقى أي هدف.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس