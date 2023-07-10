شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يطلب تقريرا شاملا عن مصابى الاتحاد السكندرى قبل مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تقريرا شاملا عن مصابى سيد البلد، قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب زوران في الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين المصابين لحاجته لجميع هذه العناصر قبل مواجهة ذئاب الجبل، خاصة أن هناك أكثر من لاعب يعانى من الإصابة، وعلى رأسهم محمود علاء والأنجولى مابولولو هداف الفريق وعمار حمدى الذى خرج من التشكيل الأساسي للمباراة الماضية أمام الأهلى بسبب تجدد معاناته من العضلة الضامة.