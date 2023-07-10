شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الأهلى فى الاتحاد على طاولة شوقى غريب فى المقاولون قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة للاتحاد السكندري، آخرها مواجهة الأهلي في الدوري، والتي جمعت الفريقين مساء السبت وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري، قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري.

وطالب شوقي غريب لاعبي الفريق بضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، والتي ودعها الفريق من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيجة 6/1، والتركيز على إنهاء الدوري فى مركز أفضل.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

وكان المقاولون قد خسر في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بهدف نظيف، ومنذ الفوز على حرس الحدود في 16 مايو الماضي بثنائية نظيفة، لم يتذوق ذئاب الجبل طعم الانتصارات في مسابقة الدوري.