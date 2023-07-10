شكرا لقرائتكم خبر عن نقطتان تكفى.. متى يحتفل الأهلى بالتتويج بطلا للدورى رسميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 5 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 29 مباراة حتى الآن.

ويحتاج الأهلي إلى نقطتين من تلك المباريات الخمس كي يصل إلى النقطة 77، وهو الرصيد الذي يستحيل على أى فريق آخر الوصول إليه، ويتوّج بالبطولة المفضلة له.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، وما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وسيواجه بيراميدز نظيره سيراميكا مساء اليوم الإثنين، وحال تعرضه للخسارة أو التعادل سيُعلَن بشكل رسمي تتويج الأهلى بطلا للدوري المصري قبل أن يخوض مباراة الزمالك الخميس المقبل، بينما في حالة فوز بيراميدز على سيراميكا سيحتاج المارد الأحمر للفوز على الزمالك لاعتلاء منصة التتويج بشكل رسمي.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

حقق الأهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلها على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف غريمه التقليدي الزمالك، بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر قبل ملاقاته فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، خاصة مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للمارد الأحمر لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.