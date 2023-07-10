شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: إمام عاشور أهلاوى بنسبة 99% والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركى، أصبح أهلاويا بنسبة 99% وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إمام عاشور أهلاوى بنسبة 99% والإعلان خلال أيام أو ساعات بعدما توصل الأهلى لاتفاق كامل مع كل الأطراف".

وأضاف أحمد شوبير: "الأهلى خلص إمام عاشور ويعمل حاليا على ضم محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر".

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع نادى ميتلاند الدنماركى، ولكن شهدت الفترة الأخيرة عودته من الدنمارك، وترددت أنباء عن حدوث خلافات بين اللاعب ومسئولو النادى الدنماركي أدت إلى عدم عودة عاشور وإصراره على البقاء في القاهرة، ورغم وصول خطاب من ميتلاند لاستدعاء اللاعب لكن الأمور تسير في اتجاه عدم العودة مجددا والانضمام لأحد الأندية بالقاهرة والأقرب الأهلى، وفقا للتسريبات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، فضلا عن تصريحات مسئولي ناديه السابق الزمالك بأن إمام عاشور طلب عقد جلسة مع إدارة القلعة البيضاء، ولكنه لم ينفذ ولم يذهب، مما أثار علامات الاستفهام حول مصير عاشور والواجهة التي سيذهب إليها خلال الساعات المقبلة.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع ميتلاند الدنماركي لحسم صفقة إمام عاشور في الوقت الحالي، حيث قدموا عرضا يمكنهم من استعارة اللاعب لمدة موسم مقابل 500 ألف دولار مع أحقية شراء خدمات اللاعب بعد نهاية الموسم نظير دفع 1.5 مليون دولار، ليصل إجمالي الصفقة إلى 2 مليون دولار، في الوقت الذي يفضل فيه النادي الدنماركي بيع إمام على سبيل البيع النهائي.

وأكد أحمد شوبير أن محمد الشناوى، قائد وحارس النادى الأهلى، باق فى النادى ولا نية لرحيله فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أن الشناوى باقٍ فى الأهلى ولا توجد نية لرحيله ومستمر مع الأهلى فى الموسم المقبل".