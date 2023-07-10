شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى على رأس 10 غيابات عن الإسماعيلى أمام الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، 10 لاعبين أمام فريق الداخلية، فى المباراة المقرر لها اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويغيب عن الإسماعيلى أمام الداخلية كل من: باهر المحمدى للإيقاف، ومحمد فوزى وأبو بكر حمزة للإصابة فى غضروف الركبة، وصالح جمعة لمعاناته من التهاب فى عضلات البطن السفلية، وعمر الوحش ومحمد مخلوف لأسباب تأديبية، بالإضافة إلى حمدى النقاز لأسباب فنية، وفراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس دون إذن مسبق وإعلانه فسخ التعاقد من جانب واحد.

واستبعد أحمد العجوز مدير الكرة، وحمزة الجمل الثنائى محمد حسن وأحمد محسن من قائمة الفريق، بسبب ترك اللاعبين معسكر الفريق ليلا وعدم المبيت داخل المعسكر والعودة الساعة السابعة صباحا دون إذن مسبق من الجهاز الفنى، وخصم 100 ألف جنيه من مستحقاتهما.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، كريم عرفات

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يقصر فى دعم الفريق فى أى مكان.