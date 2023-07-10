شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ناديا فى دورى المحترفين بشكل رسمى ويتبقى فريقان من الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم فريق المصرية للاتصالات إلى أندية دورى المحترفين، بعد الفوز على المنيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الختامية للدورة الثلاثية المؤهلة لدورى المحترفين أ فى القسم الثانى.

ونجح فريق بروكسى فى خطف أولى البطاقات لدورى المحترفين، بعدما تعادل مع المنيا فى أول مباراة والفوز على الاتصالات فى الجولة الثانية، وحسم المصرية للاتصالات البطاقة الثانية بعد مباراة نارية مع المنيا.

18 ناديا فى المحترفين

وضمن 18 ناديا التواجد فى دورى المحترفين أ فى الموسم المقبل المؤهل للدورى المصرى الممتاز، وهى كل من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى نادى حرس الحدود الهابط من الممتاز، فى انتظار ثنائى هابط آخر، وأخيرا فريقا بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.