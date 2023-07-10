شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-7-2023 فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، أربع مواجهات نارية للفريق المهددة بالهبوط من الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه المحلة نظيره البنك الأهلي، بينما يتحدى الداخلية الإسماعيلي وفي مواجهة أخرى يواجه أسوان نظيره طلائع الجيش، بينما يلعب سيراميكا أمام بيراميدز.



موعد مباراة غزل المحلة والبنك الاهلى موعد مباراة غزل المحلة والبنك الاهلى

في المباراة الأولى، يواجه فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساءً على ملعب المحلة.

موعد مباراة الإسماعيلى والداخلية

وفي اللقاء الثاني، يواجه فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية فى الثامنة والنصف مساءً باستاد السويس الجديد، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة طلائع الجيش وأسوان

وفي مواجهة ثالثة، يلتقي فريق طلائع الجيش أمام أسوان فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة سيراميكا وبيراميدز

وفي المباراة الرابعة، يلتقي فريقا سيراميكا وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة 33 بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.