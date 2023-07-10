شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-7-2023 فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
موعد مباراة غزل المحلة والبنك الاهلى
في المباراة الأولى، يواجه فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساءً على ملعب المحلة.
موعد مباراة الإسماعيلى والداخلية
وفي اللقاء الثاني، يواجه فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية فى الثامنة والنصف مساءً باستاد السويس الجديد، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
وفي مواجهة ثالثة، يلتقي فريق طلائع الجيش أمام أسوان فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
وفي المباراة الرابعة، يلتقي فريقا سيراميكا وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة 33 بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
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