شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباريات اليوم الإثنين من الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من البطولة.

الداخلية والإسماعيلي

يدير مباراة الداخلية والإسماعيلي حكم ساحة محمود البنا، ويعاونه هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله مساعدين، ومحمود دسوقي حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمود بسيوني ويساعده أسامة السيد.

غزل المحلة والبنك الأهلي

مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي يديرها حكم ساحة أمين عمر، ويعاونه أحمد توفيق وأحمد صلاح مساعدين، ومحمود ناصف حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو خالد الغندور ويساعده أحمد لطفي.

طلائع الجيش وأسوان

حكم ساحة محمود ناجي، ويعاونه سامي هلهل وشهاب راشد مساعدين، وأحمد ناجي حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمد الحنفي ويساعده محمود عبد السميع.

سيراميكا وبيراميدز

حكم ساحة محمود عاشور، ويعاونه محمد محمود لطفي ومحمد الزناري مساعدين، وعمرو عابدين حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمد عادل ويساعده أحمد جابر.