حمزة علاء ثانى حارس مصرى يحصد القفاز الذهبى فى بطولات أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - سامية سيد - بات حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبى، ثانى حارس يحصد جائزة القفاز الذهبي فى بطولات أفريقيا تحت 23 سنة، بعد محمد صبحى على حارس مرمى الزمالك الذي توج بها في نسخة 2019 برفقة الفراعنة.

وحصد حمزة علاء حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي علي جائزة أفضل حارس فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وقدم حمزة علاء مستويات رائعة طيلة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ويحصد جائزة أفضل حارس مرمي بعد الظهور بصورة رائعة، والحفاظ على نظافة شباكه حتى المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر الأولمبي المنتخب الوحيد الذي استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه حتي الخسارة أمام منتخب المغرب فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.