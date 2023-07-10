شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: أعد الجماهير بميدالية أولمبية ومحمد صلاح مثل نيمار بالبرازيل ونرحب به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلى روجيرو ميكالى، مدرب منتخب مصر الأوليمبى، أنه حزين لضياع لقب بطولة أمم أفريقيا، وأنه يرحب بوجود محمد صلاح مع المنتخب فى أولمبياد باريس 2024.

وقال روجيرو ميكالى، فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "بدون شك محمد صلاح لاعب مهم وقوي، وهو مثل نيمار فى البرازيل، وأتمنى وجوده معانا فى أوليمبياد باريس 2024".

وأضاف: "حزين لضياع لقب بطولة أمم أفريقيا، وكنا نستحق تحقيق اللقب، ولا أحب الخسارة، ولكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم".

وتابع مدرب المنتخب الأوليمبى: "أعد الجماهير بصناعة جيد قوى لمنتخب مصر وباب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين وسأتابع مباريات الدورى والكأس وكل لاعب لديه فرصة، وأعد بميدالية أولمبية فى باريس".

وعن تبديل إبراهيم عادل، قال: "إخراج إبراهيم عادل فى مباراة المغرب كان بسبب الإرهاق الذى ظهر عليه بعد المجهود الكبير الذى قدمه خلال اللقاء، وكنا محتاجين فى هذا التوقيت للتغيير والدفع بلاعبين جدد".

وأضاف ميكالى: "اختياراتنا كانت صحيحة وتمت على أسس صحية لتكوين منتخب قادر على المنافسة والتأهل للأولمبياد".

وعن حمزة علاء، قال مدرب المنتخب الأوليمبى: "قمت بدعم حمزة علاء وأكدت له أنه حارس ممتاز وكل الحراس يتعرضون للخطأ وقدم بطولة مميزة".