أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من تتويج الأهلى بالدورى فى مباراة القمة

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القاهرة - سامية سيد - حذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبي فريقه من تتويج الأهلي بلقب الدوري في مباراتهم، المقرر لها يوم الخميس المقبل، المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

ويتوج الأهلى بالدورى رسميا قبل مباراة القمة، في حالة تعادل أو خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فى المواجهة المقرر لها اليوم، الإثنين، أما فى حالة فوز بيراميدز سيؤجل تتويج المارد الأحمر لمباراة القمة.

وطالب الكولومبي لاعبيه بتحقيق الفوز، وحرمان المارد الأحمر من لذة الفوز والتتويج بلقب في مواجهة الزمالك، وتعويض الجماهير البيضاء عن عدم تحقيق بطولات في الموسم الحالي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى مباراة مثيرة، جمعتهما مساء، السبت، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 59 محتلاً المركز الثالث، بعدما خاض 32 جولة، حيث فاز الزمالك في 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

فيما تراجع فيوتشر للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند النقطة 58، بعدما خاض 33 مباراة، فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.