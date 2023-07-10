شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد والمؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويرغب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى التركيز ببطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.





مواعيد مباريات الأهلى المقبلةمباراة الأهلى والزمالك - الخميس 13 يوليو.

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي