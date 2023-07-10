المانشستر يؤجل حسم ملف انتقال نجمه الجزائري للأهلي السعودي

أجّل مانشستر سيتي الإنجليزي، حسم ملف انتقال نجمه الدولي الجزائري رياض محرز، للأهلي السعودي، بالسوق الصيفية الحالية.



وغردت قناة "الكأس" القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء الأحد: "وفقا لمصادر خاصة.. أجلت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي حسم انتقال الجزائري رياض محرز لصفوف الأهلي السعودي حتى معرفة القرار الفني النهائي للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، بشأن استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق من عدمه".



ويتبقى في عقد برناردو مع السيتي عامان، وسيطالب النادي الإنجليزي برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه للهلال السعودي الذي يحاول بقوة ضمه.



ويسعى الأهلي السعودي لحسم ملف انتقال الدولي الجزائري رياض محرز، ومعه السنغالي ساديو ماني، لصفوفه بالأيام المقبلة، بعد تعاقده مؤخرا مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السنغالي ميندي.

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