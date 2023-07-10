أحمد عيد عبد الملك: الأهلي يبحث عن الإحتفال بالدوري بعد الفوز بالقمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك، أن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لا يغير كثيرا في تشكيلة الفريق، مشيرا إلى أن هدف الفريق الأحمر هو الفوز على الزمالك وحسم لقب بطولة الدوري المصري.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يسعى للفوز بالدوري بدون خسارة، لكن الهزيمة امام الزمالك قد تتسبب في غضب الجماهير، والزمالك سبق وفاز على الأهلي في 2020 خلال وجود فايلر 3-1، وكانت الخسارة الوحيدة للفريق الأحمر".

وأضاف: "الأهلي سيعمل على تفادي الخسارة من الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية والاحتفال بالدوري المصري بشكل رسمي".

وأكمل: "أوسوريو اكتسب ثقة مسئولي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، رغم افتقاد بعض العناصر مؤخرا".

أحمد عيد عبد الملك: إمام عاشور صفقة جيدة للأهلي

وزاد: "إمام عاشور سيكون صفقة جيدة للأهلي، فهو لاعب مختلف عن آي عنصر آخر في مركز 8، والأهلي تخلي عن حمدي فتحي في مقابل ضم عاشور، ولا أعرف حتى الان حقيقة المفاوضات، خصوصا بأن اللاعب لم يجلس مع أي مسئول من الاهلي".

وأردف: "الزمالك بعيد عن ضم امام عاشور بسبب عوامل مالية، وما وصلني أن ميتيلاند يريد بيعه مقابل 4 مليون دولار ويرفض اعارته، وبيراميدز جس نبض اللاعب فقط وليس جادا في ضمه، مشكلة امام كانت في تغيير المدير الفني".

واستطرد: "ميتيلاند سوف يسعى للاستفادة من وراء إمام عاشور، ولن يبيعه بأي خسارة مالية"