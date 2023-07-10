الأهلي يتمسك بـ كهربا رغم تفاقم أزمته مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي وليد الحديدي النقاب حول حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول في الميركاتو الصيفي الحالي بعد استمرار أزمة مستحقاته المالية لدي الزمالك.

وكشف الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أكدت أن ما تردد عن عرض كهربا للبيع أو الإعارة غير صحيح وأن الجهاز الفني متمسك ببقاء اللاعب وسيتم قيده في قائمة الموسم الجديد كونه من العناصر الأساسية التي لا غني عنها في الفريق .

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

وأضاف: أرسل التونسي علي العباسي محامي اللاعب إخطارا رسمياً للمحكمة الرياضية الدولية يطلب إمدادهم برقم حساب بنكي للزمالك لتحويل قيمة العقوبة الموقعة علي اللاعب التي وصلت إلي مليونين و400 ألف دولار شاملة غرامة التأخير.

وواصل: يسعي محامي كهربا لزيادة المهلة الزمنية لحين التوصل لاتفاق مع مسئولي الأهلي علي المبلغ الذي سيتم دفعه، حيث إن رقم الحساب الموجود لدي المحكمة الرياضية الدولية الخاص بالزمالك محجوز عليه.