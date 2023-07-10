سيد معوض: الأهلي سيلعب للفوز على الزمالك لإراحة لاعبيه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي حقق المطلوب منه أمام الاتحاد السكندري، وسوف يعمل على تحقيق الفوز أمام الزمالك من أجل اراحة لاعبيه خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط مباريات الدوري وكأس مصر، وقرب بطولة السوبر الإفريقي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يسعى لحسم لقب الدوري المصري، لإراحة لاعبيه، وهدف الفريق في لقاء الاتحاد السكندري كان تحقيق المكسب بأقل مجهود، والمباراة كانت تحتمل مزيد من التدوير بين لاعبي الفريق الاحمر، بعدما تم إعطاء فرص لـ فخري وقندوسي وطاهر وعدد آخر من اللاعبين".

وأضاف: "الأهلي سوف يعمل على الفوز أمام الزمالك من أجل اراحة اللاعبين وأيضا الاحتفال بالدرع أمام المنافس سيكون له طعم مختلف رغم أن مباراة القمة هي طوق نجاة للزمالك ولاعبيه من أجل اثبات جدارتهم بعد النتائج الجيدة مؤخرا".

وواصل: "الزمالك كان محظوظ بعدم استقبال سوى هدفين خلال ربع ساعة أمام فيوتشر، وناصر ماهر كان يتحرك بسهولة ومعظم لاعبي فيوتشر قدموا أداء جيد في بداية المباراة، ولكن الزمالك استعاد مستواه سريعا وكان بامكانه احراز اكثر من 3 اهداف خلال اللقاء".

وزاد: "أوسوريو لديه قناعات معينة، ويحتاج لعناصر قادرة على تطبيق فكره، لأن الموجودين حاليا لا يخدمون استراتيجية وأهداف المدرب الكولومبي".

وأردف: "أوسوريو يحب اللاعبين وجود أصحاب القدم اليسرى في الملعب، وايشو الذي لعب مؤخرا يثبت أن المدرب يريد إعطاء العناصر الموهوبة الثقة بالمشاركة في المباريات".

سيد معوض: طريقة كولر تناسب إمام عاشور

واستطرد: حمدي فتحي كان من أفضل اللاعبين في الأهلي، وإمام عاشور لاعب جيد وطريقة لعب كولر ستجعله بشكل أفضل، لكن السعر الذي يتردد حول ضمه بـ4 مليون دولار مبالغ فيه للغاية".

وأكد معوض، أن ميتيلاند سوف يعمل على بيع إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن حمدي فتحي حقق كل الالقاب الممكنة، وتلقى عرضا جيدا بالنسبة له وللنادي، والأهم هو الاستفادة فنيا وماليا من ضم لاعب بديل.