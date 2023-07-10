شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعالج الأخطاء الدفاعية فى المقاولون قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباراة الماضية للفريق فى كأس مصر، والتي جمعت ذئاب الجبل بنادي الزمالك في ربع النهائي، وانتهت بهزيمة المقاولون بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك لتحديد الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق ومعالجتها قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري.

وطالب شوقي غريب لاعبي الفريق بضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، والتي ودعها الفريق من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيحة 6/1، والتركيز على إنهاء الدوري فى مركز أفضل.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

وكان المقاولون قد خسر في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بهدف نظيف، ومنذ الفوز على حرس الحدود في 16 مايو الماضي بثنائية نظيفة، لم يتذوق ذئاب الجبل طعم الانتصارات في مسابقة الدوري.