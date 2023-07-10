شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، الدخول فى معسكر مغلق اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة مصيرية أمام إنبي المقرر غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويختتم فريق سموحة استعداداته اليوم لمواجهة إنبى، وإعلان قائمة الفريق السكندرى التي يتدخل المعسكر المغلق لإضفاء حالة من الاستقرار والتركيز بين اللاعبين.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى فى تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

واقترب حسام حسن من المشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وأصبح مشاركته أمام إنبى فى المباراة المقبلة كبيرة جدا.