شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل تلقى أوراق الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الإسماعيلي اليوم، الاثنين، تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد، والذي بدأ مساء الأربعاء الماضى ويستمر حتى 11 يوليو الجارى.

وتقدم عمرو زكى بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادى، بينما تقدم الكاتب الصحفى السيد فلاح بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس الإدارة.

وأعلن مسئولو الإسماعيلي، رسميًا، إجراء الانتخابات الشرعية 19 أغسطس المقبل، لاختيار مجلس جديد لتولي مهام النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، لإضفاء الاستقرار والهدوء على جنباته وانتشاله من المشاكل والأزمات التي يعيشها خلال الوقت الراهن.

واتفقت اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي، التي تضم محمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي، فيما بينهم الدعوة للإعلان عن الدعوة انعقاد الجمعية العمومية من أجل تلقي الراغبين ترشيح أنفسهم حسب لائحة النظام الأساسي للنادي على 8 مقاعد الرئيس والنائب وأمين الصندوق و5 أعضاء منهم واحد تحت السن، في اليوم التالي وذلك خلفًا لمجلس يحيى الكومي المستقيل بسبب الأزمة المالية المستحكمة التي يتعرض لها النادي خلال الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن تجديد اشتراك أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي للمشاركة في العملية الانتخابية.