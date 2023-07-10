شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع جهاز الأهلى برنامج التحضير لمباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراته أمام الزمالك المحدد لها الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري ، باعتبارها مباراة مهمة وحاسمة في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، والغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

ويعكف مارسيل كولر على عقد جلسات مع معاونيه من أجل تحديد برنامج مباراة القمة والأحمال البدنية التي سيخوضها لاعبو الفريق الأحمر، بخلاف مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بأداء الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل وضع الخطة المناسبة للفوز على غريمه وتتويج بدرع الدوري بشكل رسمي.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة يومي الأحد والاثنين، على أن يبدأ التحضير لمباراة القمة غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش، بعدما قرر الجهاز الفني منح لاعبيه 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري السبت الماضي.

وفرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في حسم التتويج بالدوري رسمياً.

يأتى ذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها لإنهاء الموسم بأفضل صورة بعد حصد كافة الألقاب المحلية والأفريقية، فى محاولة لمنع الزمالك من إفساد أفراح الأهلاوية هذا الموسم.