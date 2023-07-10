شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتحدى البنك الأهلى فى الفرصة الأخيرة للنجاة من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب المحلة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.

فيما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 13 مباراة .

وتعد مباراة البنك الأهلى الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة خالد عيد الذى تم تعيينه خلفا للمدرب رضا شحاتة و يعاونه كل من طارق غيده مدرب عام و محمد العتراوى مدرب مساعد و أشرف شيحة مدرب مساعد و عماد عثمان مدرب مساعد وعبد الرؤوف عيد مدرب حراس مرمى وخالد كساب منسق عام.

ووضع مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل مكافأة خاصة للاعبين، وذلك تحفيزا للفوز على البنك الأهلى وضمان البقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وقرر مجلس إدارة نادى البنك الاهلى تأجيل الحديث عن الصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين عن الفريق مع الجهاز الفني بقيادة القبرصى بابا فاسيليو عقب أنتهاء الموسم الحالي وبقاء الفريق في بطولة الدورى الممتاز ،ويدخل فريق البنك الاهلى في منافسة شرسة للبقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل مع أندية كل من سموحة و الاسماعيلى و طلائع الجيش و غزل المحلة و الداخلية .