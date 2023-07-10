شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد مروان عطية وأفشة لتشكيل الأهلى فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على عودة الثنائي مروان عطية ومحمد مجدي أفشة للمشاركة الأساسية فى مباراة فريقهما أمام الزمالك فى مباراة القمة المقرر إقامتها الخميس المقبل، بعدما غاب اللاعبان عن المشاركة الأساسية في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري.

ويحرص مارسيل كولر على إجراء عملية تدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات، وهو ما دفعه للتفكير في إراحة مروان عطية وأفشة خشية تعرض اللاعبين للإرهاق بسبب ضيق الوقت بين خوض مباراة وأخرى قبل ختام الموسم بنهاية يوليو الجاري.

وفى سياق آخر، تأكد غياب الثنائى عمرو السولية ومحمود متولى لاعبى النادى الأهلى عن مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الطبي للفريق في منح لاعبه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

وعلى نفس الوتيرة، لا يزال محمود متولى مدافع الأهلى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الكاحل الذى تعرض له فى التدريبات التي سبقت مباراة حرس الحدود، ليصبح خارج الحسابات الفنية لمارسيل كولر فى مباراة القمة.

وبخلاف غياب عمرو السولية ومحمود متولى، فإن الاهلى يعانى من غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، فيما رحل الثنائى حمدى فتحى للوكرة القطري وبرونو سافيو لبوليفار البوليفى.