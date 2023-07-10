شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا فى مهمة صعبة أمام بيراميدز للابتعاد عن صراع الهبوط بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريقا سيراميكا وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة 33 بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم. ويحتل بيراميدز وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 67 نقطة، وضمن الفريق السماوي المشاركة في دوري الأبطال بعد وصول فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب ملاحقيه إلى 9 نقاط كاملة.

فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

وتمثل المباراة أهمية كبرى لفريق سيراميكا، الذى يقبع ضمن ثمانية فرق مهددة بالهبوط وتسعى جميعها للوصول للنقطة 37 من أجل الهروب من شبح الهبوط والبقاء في الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية.

وفى المقابل، تتبقى 3 مباريات أمام فريق بيراميدز في بطولة الدورى، حيث خاض الفريق حتى الآن 31 مباراة في الدورى خلال الموسم.