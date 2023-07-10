شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجهز عرضاً رسمياً لضم زياد كمال من إنبى بعد انتهاء إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادي المصري عرضاً رسمياً لضم زياد كمال، لاعب وسط إنبي المعار إلى الفريق البورسعيدي حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تألق اللاعب مع المصرى خلال الموسم الجاري، وأكد الجهاز الفني للفريق، بقيادة ميمي عبد الرازق، أهمية استمرار اللاعب مع المصري الفترة المقبلة.

ومنذ انضمامه إلى النادي المصري فى يناير الماضي على سبيل الإعارة، ثبت زياد كمال أقدامه فى التشكيل الأساسي رغم تغيير الأجهزة الفنية للفريق.

من جانبه، كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، عن آخر أعمال إنشاء استاد النادي الجديد ببورسعيد، وكذلك خطة التدعيمات الصيفية للفريق.

وقال أبو قمر في تصريحات لبرنامج "ع التراك" عبر إذاعة أون سبورت، "هناك متابعة يومية من مجلس الإدارة مع الشركة المنفذة لاستاد النادي المصري ومعدلات التنفيذ سريعة جدا ورفعنا السعة لـ 18 ألف متفرج ونهدف للوصول إلى 20 ألف متفرج والاستاد سيكون من أعظم استادات مصر وهو من الجيل الحديث ويشبه ملاعب الدوري الإنجليزي".

وأضاف متحدثاً عن مصير إلياس الجلاصي لاعب الفريق، "إلياس الجلاصي لاعب غير تقليدي و"قماشة تانية" وهو مزيج بين العديد من النجوم العالميين ولا توجد حتى الآن أي عروض رسمية له من داخل مصر ولكن هناك وكلاء قدموا عروض من السعودية والإمارات وقطر ولكن لن نفرط فيه إلا برقم كبير جدا ويغري مجلس الإدارة على التفريط فيه واللاعب يرغب في الاستمرار في المصري.

واصل كاشفاً عن خطة الاحتفال بمئوية المصري: نشأة النادي المصري نشأة وطنية وسنحتفل بمئوية الفريق بلقاء عالمي سيقام بمناسبة افتتاح الاستاد الجديد، وجمهور المصري دائما هو كلمة السر وهو جمهور مسؤول وخاصة الشباب منهم ولا يتجاوز في المباريات .

-أكمل: ميمي عبد الرازق اسم كبير في عالم التدريب، واللاعبين المحترفين وجهازه الفني أشادوا باحترافيته في التدريب وأسلوبه المحترم في التعامل معهم، وسعداء بنجاح رهان مجلس الإدارة عليه.

وعن خطة التدعيمات الصيفية قال أبو قمر: تم الانتهاء من التعاقد مع بعض اللاعبين للانضمام للفريق في الموسم الجديد وسيتم الإعلان عن الصفقات الجديدة في الوقت المناسب، ونملك حاليا قوام جيد جدا ولكن نهدف لوجود دكة بدلاء قوية للمنافسة على البطولات.