شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لتخطى عقبة مباراة الداخلية فى صراع قاع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد السويس الجديد، فى مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة فى المركز الثالث عشر، ويحتاج لثلاث نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين أمام الداخلية والاتحاد لضمان البقاء في الدوري، وذلك في أعقاب الخسارة من الأهلى في المباراة الأخيرة والتي كانت مؤجلة من جولة سابقة.

بينما يمتلك الداخلية فى رصيده 32 نقطة، ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين لتعزيز فرص بقائه في الدوري أو الفوز في مباراة والتعادل في أخرى مع انتظار نتائج باقي الفرق التي تنافسه على الهبوط.

من جهته حذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء، وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.

ويدرس علاء عبد العال الدفع بتشكيل مكون من: "عماد السيد في حراسة المرمي، وكمال أبوالفتوح وأحمد عادل عبدالرسول ومحمود طلعت عبدالواحد وكليتشي شيميزي وكريم يحيي عبدالرحمن وعبدالعزيز السيد زيزو والآن كيمبادي ووليد مصطفى فرج وأحمد رشيد وعبدالرحمن البانوبي".