شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 4 مباريات حاسمة بالدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين 4 مباريات هامة اليوم، حيث يلتقي الإسماعيلي مع الداخلية، وأسوان مع طلائع الجيش، وسيراميكا مع بيراميدز، وغزل المحلة مع البنك الأهلي.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين المباريات، وتنظيم دخول الجماهير واللاعبين وأطقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة، لا سيما أن هذه المباريات هامة وتحدد بنسبة كبيرة الهابطين في الدوري.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة، فيما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 13 مباراة.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة فى المركز الثالث عشر، ويحتاج لثلاث نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين أمام الداخلية والاتحاد لضمان البقاء في الدوري، وذلك في أعقاب الخسارة من الأهلى في المباراة الأخيرة والتي كانت مؤجلة من جولة سابقة، بينما يمتلك الداخلية فى رصيده 32 نقطة، ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين لتعزيز فرص بقائه في الدوري أو الفوز في مباراة والتعادل في أخرى مع انتظار نتائج باقي الفرق التي تنافسه على الهبوط.

ويحتل بيراميدز وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 67 نقطة، وضمن الفريق السماوي المشاركة في دوري الأبطال بعد وصول فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب ملاحقيه إلى 9 نقاط كاملة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا، فيما يتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.