شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى بعد الفوز على فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الإثنين، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الاستعداد لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل، المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ومنح المدير الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب تحقيق الفوز علي فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 59 محتلاً المركز الثالث، بعدما خاض 32 جولة، حيث فاز الزمالك في 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر. فيما تراجع فيوتشر للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند النقطة 58 بعدما خاض 33 مباراة، فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

ويلجأ أوسوريو للاستشفاء من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الأهلي، حيث يحرص المدير الفني الكولومبي على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية البدنية أولًا، خاصة أن مواجهات القمة تحتاج للعامل البدني بشكل كبير، وسيكون الفريق الأجهز من الناحية البدنية صاحب الفرص الأكبر في الفوز وحصد الثلاث نقاط.