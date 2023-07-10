شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار كولر بإعادة صلاح محسن للأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادي الأهلي لإعادة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل وجود توصية من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، الذى طلب عودة اللاعب فى الموسم الجديد من أجل تدعيم خط الدفاع وتعويض أزمة إهدار الفرص التي تواجه اللاعبين في الوقت الحالي.

وجاء التفكير في عودة صلاح محسن بناءً على رغبة مارسيل كولر، الذي يرى أن صلاح محسن مهاجم جيد ولديه مهارات فنية طيبة، ولكن ينقصه تطوير بعض الأمور الفنية الخاصة به، حتى يصل إلى قمة مستواه الفني ويقدم الإضافة المطلوبة لهجم الفريق الأحمر.

ويعاني فريق الأهلي من مشكلة فى خط الهجوم فى ظل إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، الأمر الذي دفعه لتغيير اللاعبين الذين يلعبون في مركز رأس الحربة بين شادي حسين الذي بدأ الموسم ثم محمد شريف، وأخيرا الاعتماد على محمود كهربا في هذا المركز.

في سياق آخر، وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.