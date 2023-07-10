شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يضع الرتوش الأخيرة على صفقة صلاح باشا من الدورى الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى فاركو فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع صلاح باشا مهاجم جويجليانو الإيطالى لتدعيم هجوم الفريق البرتقالى فى الموسم المقبل.

وانضم اللاعب، صاحب الـ20 عاماً، لصفوف جيوجليانو كالسيو أحد أندية دورى الدرجة الثالثة فى إيطاليا فى يناير الماضى قادمًا من صفوف شباب نادى أودينيزى الإيطالى بشكل نهائى، وكان صلاح باشا أحد لاعبى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى قبل أن ينتقل إلى أودينيزى الإيطالى.

صلاح باشا شارك مع فريق أودينيزى تحت 19 عاما فى 38 مباراة وسجل خلالها 15 هدفا وصنع 5.

وكان نادى فاركو قد نجح فى التعاقد مع شوقى الضنين مهاجم مركز شباب قطور لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد بعد انتهاء أزمة القيد، وشارك شوقى الضنين مع الفريق الأول لمركز شباب قطور فى القسم الثالث، ونجح فى تسجيل سبعة أهداف وساهم فى استمرار الفريق بالمسابقة، كما يتميز اللاعب بالقوة الجسدية والضربات الرأسية.

ويستعد فاركو للظهور الأخير في الدوري بمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للمسابقة.