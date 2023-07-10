شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: المصرى يمتلك فريقين بنفس الروح ومستعدون لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، رسالة شكر للاعبي الفريق بعد الأداء المميز الذى قدموه أمام فاركو بالدوري، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة ويحكم سيطرته على المركز الخامس بالدوري.

وقال عبد الرازق، فى تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، لدي فريقان بنفس الروح، اللاعبون قدموا كل ما لديهم رغم أننا خضنا مباراة قبل مواجهة فاركو بـ48 ساعة فقط وامتدت لوقت إضافى.

وأضاف مدرب المصري، هناك حالة إجهاد كبيرة بين اللاعبين بنهاية الموسم، وكنا نعلم أن فاركو فريق قوى ومعهم مدرب جديد وربنا وفقنا.

وعن نهائي كأس الرابطة قال عبد الرازق، جاهزون للنهائي وهناك استعدادات كبيرة جداً وأطلب من جماهير المصري أن تواصل مساندتها لنا.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة يوم 15 يوليو الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.