شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب اليوم فى نهائى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب سيدات كرة السلة اليوم مع المغرب فى إطار منافسات البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة، بعد تأهل كل منهما إلى نهائى البطولة. وصعد المنتخب الوطنى إلى نهائى البطولة بعد الفوز على الكويت بنتيجة 58-21 فى نصف النهائى، بينما صعد المغرب بالتغلب على الجزائر 78-67.

وأسفرت مباريات الدور التمهيدى عن تصدر منتخب مصر " أ " بعد خوض 4 مباريات حقق فيها العلامة الكاملة، وجمع فيها 8 نقاط.

وفى المركز الثانى يحل منتخب المغرب برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات وخسارة واحدة، بينما جاء منتخب مصر "ب" ثالثا بالفوز في مباراتين والخسارة في مثلها، ثم الجزائر بالفوز في واحدة والخسارة في 3 مباريات، بينما منتخب الكويت تذيل منتخبات الدور التمهيدى بالخسارة في المباريات الأربعة.