شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى طلائع الجيش يغادر المستشفى بعد إجراء الجراحة والان مع تفاصيل الخبر
يلتقى فريق طلائع الجيش مع أسوان فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.
فيما يتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.
ويسعى مسئولو نادي أسوان لتسويق الجابونى ماليك إيفونا الصيف المقبل للاستفادة من بيعه حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبل، والرحيل مجانا عن صفوف الفريق نهاية الموسم المقبل.
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