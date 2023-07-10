شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى طلائع الجيش يغادر المستشفى بعد إجراء الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الثنائى محمد دياب ومحمد شعبان لاعبا طلائع الجيش المستشفى بعد إجراء الجراحة، حيث خضع الأول لجراحة غضروف الركبة، فيما أجرى الثانى جراحة كسر فى الذارع وتأكد غيابهما عن الفريق لنهاية الموسم.

يلتقى فريق طلائع الجيش مع أسوان فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.

فيما يتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.

وحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان، واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.

ويسعى مسئولو نادي أسوان لتسويق الجابونى ماليك إيفونا الصيف المقبل للاستفادة من بيعه حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية المقبل، والرحيل مجانا عن صفوف الفريق نهاية الموسم المقبل.