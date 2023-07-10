شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن استمرار أحمد سامى فى القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استمرار أحمد سامى فى القيادة الفنية للفريق السكندرى، نافيا التفكير في التعاقد مع مدرب جديد الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على "فيس بوك"، "لا داعى للبلبلة، سموحة لم يتعاقد أو ينوى التعاقد مع أى مدير فنى جديد إطلاقا..

الكابتن أحمد سامي مديرا فنيا لسموحة مستقرين وسعداء جدا بالتعامل معه وهو ابن من ابنائي لامانته ورجولته ولقدرته الفنية وأسلوبه الراقي في التعامل مع الجميع، أحمد سامي في فترة بسيطة جدا طلع اكتر من 10 لاعبين دوليين لمنتخب مصر".

قرر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، الدخول في معسكر مغلق اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة مصيرية أمام إنبي المقرر غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويختتم فريق سموحة استعداداته اليوم لمواجهة إنبى، وإعلان قائمة الفريق السكندرى التي يتدخل المعسكر المغلق لإضفاء حالة من الاستقرار والتركيز بين اللاعبين.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى فى تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

واقترب حسام حسن من المشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وأصبح مشاركته أمام إنبى فى المباراة المقبلة كبيرة جدا.