شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يعتذر عن عدم المشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة ، باعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى التى ستقام بالمجر فى الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجارى. كما اعتذر الثنائى عبد اللطيف منيع ومحمد مصطفى عن عدم المشاركة فى البطولة أيضا، بسبب عدم جاهزية الثلاثى والإصابات المختلفة.

ويرأس بعثة منتخب المصارعة في بطولة الجائزة الكبرى أحمد راشد، وإبراهيم عادل مصطفى حكما في المنافسات، وتضم المصارعة الرومانى كلا من: محمد إيهاب، ومحمد على جبر، هيثم فهمى، والمدرب كمال عبده.

منتخب الحرة يشارك بقائمة تضم كلا من: على أبو طالب مدير فنى، واللاعبون عمرو رضا، ضياء جودة، جمال عبد الناصر، وفيما يخص النسائية: محمد طلبة مدير فنى، واللاعبتان سمر حمزة وندى مدنى.