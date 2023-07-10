شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. محاضرة فنية وتدريبات تأهيلية خاصة للأساسيين استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب على هامش المران الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشرح المدير المدير للاعبين بعض الجوانب التكتيكية والخطية الخاصة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.
وفي سياق متصل، حرص مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين خلال حديثه معهم، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات.
وأكد عبد الهادى على الثقة التامة من قبل الجهاز الفني في جميع عناصر الفريق، وبعدها تعاهد الجميع على بذل اقصي جهد وتم قراءة الفاتحة.
كما خصص الجهاز الفني للزمالك، فقرة تأهيلية وبدنية للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وتم تقسيم الفقرة إلى جزأين، الأول تضمن تدريبات بدنية واستشفائية داخل مجمع الصالات الدولية بالنادي لعلاج الإرهاق البدني وتقوية العضلات.
وكان الجزء كان عبارة عن تأهيل بالكرة داخل أرضية الملعب من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات متنوعة بالتمرير فيما بينهم .
وحرص أعضاء الجهاز الفني على الإشراف على الفقرة التي قادها علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق .
وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، فقرة تدريبات خاصة بالكرة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم،
وخاضت هذه المجموعة بعض التدريبات الفنية بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق واكتفت بأداء الفقرة الفنية بجانب الحصة البدنية والتأهيلية دون خوض التقسيمة بناء على قرار الجهاز الفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منعا لتعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم مباراة أمام فيوتشر يوم السبت الماضي.
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