شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. محاضرة فنية وتدريبات تأهيلية خاصة للأساسيين استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب على هامش المران الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير المدير للاعبين بعض الجوانب التكتيكية والخطية الخاصة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

وفي سياق متصل، حرص مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين خلال حديثه معهم، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات.

وأكد عبد الهادى على الثقة التامة من قبل الجهاز الفني في جميع عناصر الفريق، وبعدها تعاهد الجميع على بذل اقصي جهد وتم قراءة الفاتحة.