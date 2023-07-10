«الموضوع اتحسم» .. زلزال أهلاوي يضرب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي بشدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الأحمر.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99%، الموضوع شبه اتحسم نهائيا، ويتم حاليا وضع الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة، خلال ساعات وعلى الأكثر خلال أيام.

أوضح شوبير: "صفقة إمام عاشور جعلت الأهلي يتخذ خطوة للوراء، في التعاقد مع محمد رضا بوبو على الرغم من تمسك كولر بضم اللاعب، وقد تشهد الفترة المقبلة تغير في موقف اللاعب بالقلعة الحمراء".

كانت مفاجأة

علق مصدر داخل نادي الزمالك على اقتراب انضمام إمام عاشور المحترف بصفوف ميتلاند الدنماركي ولاعب الفريق الأبيض السابق، لصفوف الأهلي، مشددا على أن الفريق الأحمر لن يقف على أن القلعة البيضاء لن يقف على أي لاعب.

وقال : «مفاوضات إمام عاشور مع الأهلي وبيراميدز كانت مفاجأة، رغم أن إدارة النادي الأبيض استقبلت اللاعب في التدريبات خلال الفترة الأخيرة وكاتن ترحب بفكرة عودته حال إنهاء تعاقده مع ناديه الدنماركي».

وأشار: «إمام عاشور أصبح خارج حسابات إدارة الزمالك منذ أن تجاهل دعوة مسؤولي النادي الأبيض للجلوس والاتفاق على طريقة تخليص نفسه من ميتلاند، عمومًا القلعة البيضاء والفريق لم ولن يقف على أي لاعب».