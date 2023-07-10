الأهلي ينتظر هدية سيراميكا أمام بيراميدز الليلة للإحتفال بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير النادي الأهلي وكل محب للقلعة الحمراء نتيجة لقاء اليوم بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والتي تنطلق في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ33 والقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

حيث من المتوقع أن يتوج النادي الأهلي الليلة بطلًا للدوري للموسم الحالي، في حالة تلقي هدية من فريق سيراميكا خلال مواجهته مع بيراميدز.

ما يحتاجه الأهلي للتويج بلقب الدوري

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، ويأتي خلفه فريق بيراميدز الوصيف برصيد 67 نقطة ويتبقي له 3 مباريات بلقاء اليوم وفي حال الفوز بهم سيصل للنقطة 76 وهو أقصي عدد نقاط سيصل إليه هذا الموسم.

لذلك يحتاج الأهلي لتخطي الـ 76 نقطة من أجل التوويج وهو يمتلك 75 نقطة.

ففي حال تعرض بيراميدز لخسارة أو تعادل اليوم وخسارة نقطتين سيتوج النادي الأهلي رسميًا بلقب الدوري، وسيخوض مباراة القمة المقبلة بطلًا للمسابقة.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري

تنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا في تمام الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية من مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد المقاولون العرب.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر فضائية ON time sports 2 الناقل الحصري لمواجهات الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري :

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة

13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة

14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة