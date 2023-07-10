تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الداخلية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا علي فريق الداخلية مساء اليوم الإثنين علي ستاد السويس الجديد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد محسن، باهر المحمدي، محمد هاشم، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، عمر الوحش، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويقع الإسماعيلي بالمركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الداخلية بالمركز السادس عشر برصيد 32 نقطة قبل جولتين من نهاية الدوري.

موعد مباراة الداخلية والإسماعيلي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي والداخلية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد ضمن الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري.

حكام مباراة الإسماعيلي والداخلية

أسندت لجنة الحكام المصرية مهمة الإدارة التحكيمية للمباراة إلي حكم ساحة محمود البنا، ويعاونه هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله مساعدين، ومحمود دسوقي حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمود بسيوني ويساعده أسامة السيد.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

في حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال.

وخط الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، كريم عرفات.

وخط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي.

أما في الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.