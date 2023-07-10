الإسماعيلي والداخلية في صدام "الجريحين" الليلة من أجل البقاء

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء علي صفيح ساخن يجمع بين فريقي الإسماعيلي والداخلية، والذي يجمعهما علي ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

ويقع الإسماعيلي بالمركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الداخلية بالمركز السادس عشر برصيد 32 نقطة قبل جولتين من نهاية الدوري.

موعد مباراة الداخلية والإسماعيلي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي والداخلية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد ضمن الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري.

حكام مباراة الإسماعيلي والداخلية

أسندت لجنة الحكام المصرية مهمة الإدارة التحكيمية للمباراة إلي حكم ساحة محمود البنا، ويعاونه هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله مساعدين، ومحمود دسوقي حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو محمود بسيوني ويساعده أسامة السيد.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

في حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال.

وخط الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، كريم عرفات.

وخط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي.

أما في الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.

جدول ترتيب الدوري المصري :

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة

13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة

14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة