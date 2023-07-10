"دونجا" يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وخاض "دونجا" بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بجانب أداء بعض الجوانب الأخرى ، في إطار البرنامج المخصص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

"زيزو" يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو " لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي على جاهزية "زيزو" بعد تعرضة لكدمة خفيفة خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك "زيزو" بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية و البدنية، بجانب الفقرة الفنية دون المشاركة التقسيمة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين في مباراة فيوتشر الأخيرة .

تدريبات تأهيلية خاصة للأساسيي الزمالك أمام فيوتشر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، فقرة تدريبات خاصة بالكرة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في الدوري.

وخاضت هذه المجموعة بعض التدريبات الفنية بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق واكتفت بأداء الفقرة الفنية بجانب الحصة البدنية والتأهيلية دون خوض التقسيمة بناء على قرار الجهاز الفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منعا لتعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم مباراة أمام فيوتشر يوم السبت الماضي.

"أوسوريو" يلقي محاضرة فنية على اللاعبين في مران الزمالك

قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب على هامش المران الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير المدير للاعبين بعض الجوانب التكتيكية والخطية الخاصة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

وفي سياق متصل حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على توجيه رسالة تحفيزية للاعبين خلال حديثة معهم ، وطالبهم بمواصلة العمل بكل قوة، والتركيز فقط في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لمواصلة الانتصارات.

وأكد خلال حديثة معهم على الثقة التامة من قبل الجهاز الفني في جميع عناصر الفريق، وبعدها تعاهد الجميع على بذل اقصي جهد وتم قراءة الفاتحة .

فقرة تأهيلية وبدنية للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تأهيلية و بدنية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات بدنية واستشفائية داخل مجمع الصالات الدولية بالنادي لعلاج الإرهاق البدني وتقوية العضلات .

وكان الجزء كان عبارة عن تأهيل بالكرة داخل أرضية الملعب من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات متنوعة بالتمرير فيما بينهم .

وحرص أعضاء الجهاز الفني على الإشراف على الفقرة التي قادها علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق .

كان فريق الزمالك قد فاز في المباراة السابقة بنتيجة 3-2 على نظيره فريق فيوتشر، في اللقاء الذي أقيم مساء أول أمس السبت، باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و رفع فريق الزمالك رصيده للنقطة 59 بالفوز الذي حققه على فيوتشر ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 58 في المركز الرابع.

ويواصل فريق الزمالك انتصاراته مع المدرب أوسوريو والتى تحققت مؤخرا محليا بالكأس والدوري ليواصل الفريق نشواره نحو لقب الكأس ويعزز تقدمه في جدول ترتيب الدوري.

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