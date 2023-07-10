تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الاثنين، وذلك لمواصلة رحلته في بطولة الدوري، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر البطولة المحلية.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي.

الهجوم: فخري لاكاي

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري

تنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا في تمام الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية من مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد المقاولون العرب.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر فضائية ON time sports 2 الناقل الحصري لمواجهات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الله مجدي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود أوكا - إبراهيم شتا - محمود جمال

خط الهجوم: فخري لاكاي

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالى :

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة

13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة

14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة