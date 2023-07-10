جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين إقامة مباريات مشتعلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 والقبل الأخيرة.

وتعتبر مواجهات اليوم علي صفيح ساخن في ظل بحث أكثر من فريق علي الإبتعاد عن منطقة الهبوط، ويلتقي اليوم غزل المحلة والبنك الأهلي، وأسوان مع طلائع الجيش، والداخلية وأسوان، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي

وتنطلق الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس2.

مباراة أسوان ضد طلائع الجيش، وتنطلق الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس2.

مباراة الداخلية أمام الإسماعيلي، وتنطلق الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، وتنطلق الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.

وأقيمت أمس مباراة وحيدة بين المصري وفاركو وحسمها أبناء بورسعيد بثلاثية نظيفة، ليواصل ميمي عبدالرازق صحوته مع الفريق وعدم تلقيه أي خسارة في اخر 9 مباريات خاضها مع الأخضر.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالى :

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة

13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة

14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة